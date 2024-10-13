13 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

13 октября отмечают Международный день по снижению риска бедствий, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День рождения битломании и День засыпающих деревьев.

Международный день по снижению риска бедствий

Каждое 13 октября между странами, входящими в ООН, проходит обмен опытом в ликвидации последствий стихийных бедствий. Также государства информируют друг друга о том, как снизить такие риски. Задача организаторов даты — увеличить осведомленность людей в сфере защиты от катаклизмов.

Обычным гражданам, проживающим в зоне риска стихийных бедствий и катастроф, рассказывают, что делать для сохранения своей жизни. Также их учат тому, как действовать, чтобы не допустить таких природных явлений.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Профессиональный праздник учредили в 1999 году. С ним поздравляют инженеров, водителей, фермеров, начальство организаций, связанных с сельским хозяйством. Дату отмечают каждое второе воскресенье октября. В 2024-м она выпадает на 13-е число.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают именно в этот день, поскольку в середине октября уже заканчивается посевная кампания. В некоторых городах РФ проводят выставки сельскохозяйственной продукции. Также в этот день сотрудники сферы собираются за праздничными столами с приятелями.

День рождения битломании

Именно 13 октября 1963 года британская группа The Beatles сыграла легендарный концерт на одной из площадок Лондона — Palladium. После этого ее музыка стала очень популярной.

Уже на следующий день после концерта у The Beatles появились толпы фанатов. Также СМИ придумали термин «битломания», которой были «подвержены» фанаты группы. Группа стала очень популярна в Соединенных Штатах и других странах мира.

День засыпающих деревьев

В этот период у деревьев начинается период подготовки к зимней «спячке». Их листья меняют цвет на желтый. Ветки буквально замирают до следующего сезона.

В этот день можно отправиться на прогулку со своей семьей, собрать опавшие листья. Также это повод сделать фотографии на фоне осенних деревьев.

Именины

13 октября именины у Алексея, Семена, Матвея, Александры, Аполлинарии, Василия, Леонида, Вячеслава, Михаила, Василия, Акакия и Петра.