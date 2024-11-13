13 ноября в России отмечается День службы защиты государственной тайны

Этот день был установлен в 2020 году приказом министра обороны и связан с историческим событием: в 1918 году был издан первый приказ о создании подразделений, ответственных за работу с засекреченными документами.

Проблема защиты конфиденциальной информации актуальна в России с XVIII века, когда при Петре I начали издаваться указания по сохранению важных сведений.

Однако системная работа в этой области началась только в начале XX века. В настоящее время контроль за государственной тайной осуществляется службой защиты, подчиненной Генеральному штабу Министерства обороны.

Государственная тайна включает в себя информацию, распространение которой может угрожать безопасности страны. Законодательство определяет, что к гостайне относятся сведения из военной, внешнеполитической, экономической, а также разведывательной и контрразведывательной сфер. Не вся информация из этих категорий является секретной, но ее защита крайне важна для национальной безопасности.