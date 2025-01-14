13 мусульманских молельных комнат закрыли в Подмосковье в 2024 году из-за нарушений

В прошлом году в Московской области специалисты Главного управления региональной безопасности совместно с правоохранительными органами проверили деятельность 21 местной религиозной организации мусульман (МРОМ). По итогам проверок пришлось закрыть более 10 молельных комнат, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с имеющимися нарушениями прекращено функционирование 13 молельных помещений в городских округах Красногорск, Котельники, Люберцы, Лобня, Дзержинский, Королев, Раменское, Серпухов, Фрязино.

Руководители 16 МРОМ привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Кроме этого, в отношении трех руководителей МРОМ в городских округах Котельники, Дзержинский, Серпухов возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ за незаконное образование/создание/реорганизацию юридического лица.

Руководитель МРОМ Котельников судом привлечен к уголовной ответственности, дело в отношении руководителя МРОМ г. Дзержинский на рассмотрении в суде и материал по МРОМ г. Серпухов находится на стадии предварительного расследования.

Профилактические мероприятия в 2025 году будут продолжены.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.