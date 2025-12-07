13 московских проектов стали победителями и призерами премии #Мывместе

Тринадцать столичных проектов стали обладателями наград Международной премии #Мывместе. Лучшие общественно значимые практики москвичей посвящены поддержке участников СВО и их семей, людей с тяжелыми заболеваниями, а также защите экологии, сохранению исторического наследия и др., сообщает пресс-служба Добро.рф .

«В финал вышли настоящие лидеры — авторы десятков важных инициатив из разных регионов нашей страны. Почти каждый третий из них представлял столицу. От лица правительства Москвы поздравляю всех лауреатов!», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В текущем году на конкурс поступило более 52 тыс. заявок. Наибольшее количество анкет — 4,2 тыс. — было подано жителями столицы. Среди номинантов оказались волонтеры, предприниматели, представители госорганов и некоммерческих организаций. Торжественное награждение победителей и призеров состоялось в Национальном центре «Россия».

Москвичка Анна Плужникова стала победительницей в номинации «Волонтер года». Ее наградили за значительный личный вклад в развитие волонтерского движения. Анна — дипломированный психолог, несмотря на инвалидность и наличие металлоконструкции в позвоночнике, уже много лет активно занимается добровольческой деятельностью. В 2025 году она без колебаний отправилась в Анапу, где волонтеры приняли участие в ликвидации последствий экологической катастрофы.

Первое место в новой номинации «Лидер НКО» заняли сразу двое жителей столицы: представитель Центральной клинической больницы святителя Алексия Алексей Заров и один из руководителей молодежного добровольческого движения «Волонтерская рота боевого братства» Дмитрий Потапов. Второго места в этой же категории удостоена президент фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина.

В номинации «Герои нашего времени» серебряным призером стал благотворительный фонд «Страна для детей». Он получил награду за проект «Послезавтра», направленный на социально-психологическую поддержку детей участников СВО, юных жителей новых и приграничных регионов.

В категории «Лидер социальных изменений МСП» занял информационный проект «Урони игрушку», который призван помочь пациентам с миодистрофией Дюшенна. Тройку лидеров в номинации «Устойчивое будущее» замкнул неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского и инициированная им акция «Зеленая весна».

Кроме того, третье место в номинации «Код милосердия» заняло добровольческое движение «Даниловцы».

