13 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день
Сегодня празднуют Всемирный день почки, Национальный день тайского слона и День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.
Всемирный день почки
Праздник посвящен повышению осведомленности о здоровье человека в целом и важности такого органа, как почки. Его отмечают каждый год во второй четверг марта.
За учреждением праздника стоят Международное общество нефрологов и Международная федерация почечных фондов. Целью Дня стало привлечение внимания к росту количества людей с больными почками.
В этот день в медицинском сообществе принято обмениваться опытом в сфере профилактики почечных заболеваний, разработки лекарств и повышения качества лечения пациентов. Для этого проводятся различные семинары, лекции, конференции и т. д.
Также задача Дня — проведение обследований и диагностики больных. Также проводятся просветительские мероприятия, на которых работают с населением.
Национальный день тайского слона
По-другому этот день называется Чанг-тай. Праздник является национальным в Таиланде. Он отмечается каждый год 13 марта, начиная с 1998 года. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1963 году Королевский лесной департамент Таиланда объявил белого слона национальным животным.
В праздник в стране проводят буддистские церемонии, а слонов угощают лакомствами и наряжают. Также в эту дату устраивают красочные представления и шоу.
День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина
Хотя Иоанн Кассиан Римлянин родился на Западе, духовной своей родиной он всегда называл Восток. Он принял иночество в Вифлеемской обители, а затем много лет путешествовал вместе с духовным братом Германом.
Вернувшись в Вифлеем, они три года подвизались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где преподобный принял сан дьякона. Его также называют основателем монашества в Галлии и аскетическим писалетем.
Убит российский император Александр II
Александр II — российский император из династии Романовых. Он прославился как Освободитель, так как отменил крепостное право.
На императора за всю его жизнь было совершено несколько покушений. В последний раз это произошло 1(13) марта 1881.
Народоволец Гриневицкий бросил бомбу под ноги лошадям, которые везли императорскую карету. Она оказалась частично разрушена. Александр II вышел из кареты, но тут в него бросили вторую бомбу. Император оказался смертельно ранен и вскоре скончался.
Астроном Уильям Гершель открыл Уран
Уран — седьмая по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Она была открыта 13 марта 1781 года английским астрономом Фредериком Уильямом Гершелем.
По размерам новая планета является третьей после Юпитера и Сатурна. Основу ее атмосферы составляют водород и гелий.
Назвать планету Ураном в честь бога неба из греческого пантеона предложил немецкий астроном Иоганн Боде.
Именины
Именины сегодня празднуют Арсений, Василий, Кира, Марина Николай.