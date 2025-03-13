13 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуют Всемирный день почки, Национальный день тайского слона и День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

Всемирный день почки

Праздник посвящен повышению осведомленности о здоровье человека в целом и важности такого органа, как почки. Его отмечают каждый год во второй четверг марта.

За учреждением праздника стоят Международное общество нефрологов и Международная федерация почечных фондов. Целью Дня стало привлечение внимания к росту количества людей с больными почками.

В этот день в медицинском сообществе принято обмениваться опытом в сфере профилактики почечных заболеваний, разработки лекарств и повышения качества лечения пациентов. Для этого проводятся различные семинары, лекции, конференции и т. д.

Также задача Дня — проведение обследований и диагностики больных. Также проводятся просветительские мероприятия, на которых работают с населением.

Национальный день тайского слона

По-другому этот день называется Чанг-тай. Праздник является национальным в Таиланде. Он отмечается каждый год 13 марта, начиная с 1998 года. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1963 году Королевский лесной департамент Таиланда объявил белого слона национальным животным.

В праздник в стране проводят буддистские церемонии, а слонов угощают лакомствами и наряжают. Также в эту дату устраивают красочные представления и шоу.

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Хотя Иоанн Кассиан Римлянин родился на Западе, духовной своей родиной он всегда называл Восток. Он принял иночество в Вифлеемской обители, а затем много лет путешествовал вместе с духовным братом Германом.

Вернувшись в Вифлеем, они три года подвизались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где преподобный принял сан дьякона. Его также называют основателем монашества в Галлии и аскетическим писалетем.

Убит российский император Александр II

Александр II — российский император из династии Романовых. Он прославился как Освободитель, так как отменил крепостное право.

На императора за всю его жизнь было совершено несколько покушений. В последний раз это произошло 1(13) марта 1881.

Народоволец Гриневицкий бросил бомбу под ноги лошадям, которые везли императорскую карету. Она оказалась частично разрушена. Александр II вышел из кареты, но тут в него бросили вторую бомбу. Император оказался смертельно ранен и вскоре скончался.

Астроном Уильям Гершель открыл Уран

Уран — седьмая по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Она была открыта 13 марта 1781 года английским астрономом Фредериком Уильямом Гершелем.

По размерам новая планета является третьей после Юпитера и Сатурна. Основу ее атмосферы составляют водород и гелий.

Назвать планету Ураном в честь бога неба из греческого пантеона предложил немецкий астроном Иоганн Боде.

Именины

Именины сегодня празднуют Арсений, Василий, Кира, Марина Николай.