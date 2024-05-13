13 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день в России отмечается День Черноморского флота ВМФ, а также День охранно-конвойной службы МВД России. Также во всем мире отмечается День одуванчика.

День черноморского флота ВМФ

Ежегодно в России отмечается День Черноморского флота ВМФ. Этот праздник был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ РФ 15 июля 1996 года.

Черноморский флот был основан весной 1783 года после присоединения Крыма к России. Основой для нового флота стали 11 кораблей Азовской флотилии и 17 кораблей Днепровской флотилии. Первый штат Черноморского флота был утвержден в 1785 году.

В настоящее время Черноморский флот ВМФ России является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе.

День охранно-конвойной службы МВД России

Ежегодно 13 мая в России отмечается День работников охранно-конвойной службы МВД РФ или День конвоира. Дата была выбрана в память о 13 мая 1938 года, когда Народный комиссариат внутренних дел СССР выпустил Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции.

Сейчас более чем в 2 тыс. подразделениях МВД РФ работают изоляторы временного содержания. Службу в них несут десятки тысяч сотрудников МВД.

Традиционно в День охранно-конвойной службы руководители МВД поздравляют своих сотрудников и награждают их за заслуги.

День одуванчика

Ежегодно этот праздник отмечается 13 мая. Одуванчики являются символом весны, а их желтые цветы напоминают солнце.

Известно, что одуванчики раскрываются ровно в 6 утра, а собирают цветы в бутоны в 3 часа дня.

В мире известно более тысячи видов этого растения, а за сезон один кустик этого растения может дать более 10 тысяч семян. Семена могут пролететь около 100 км перед тем, как попадут на землю и начнут расти.

Именины

В этот день именины отмечают Василий, Ефрем, Максим, Никита, Яков.