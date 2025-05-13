13 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

13 мая 2025 года отмечают День Черноморского флота ВМФ России, День охранно-конвойной службы МВД России, праздник Яков Теплый. Также в этот день в первый раз вышла в эфир телепрограмма «Вести».

День Черноморского флота ВМФ России

После того, как Екатерина II присоединила Крым к России, она издала указ об основании Черноморского флота. Так, 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, находящуюся в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии. Затем к ним подключили 17 судов Днепровской флотилии.

Первые 28 кораблей оказались военным ядром флота, который только зарождался. Россия нуждалась в мощном флоте. Он позволял обеспечивать судоходство на Черном море, а также защищать свои границы с юга. День Черноморского флота ВМФ России отмечают с июля 1996 года.

День охранно-конвойной службы МВД России

Служба входит в МВД РФ. День конвоира отмечают с октября 2002 года.

13 мая 1938 года Народный комиссариат внутренних дел СССР выпустил Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. Ее сотрудники специализировались на охране и перевозке подозреваемых, а также обвиняемых в преступлениях.

Праздник Яков Теплый

В этот день чествуют одного из апостолов, про которого написано в Новом Завете — Иакова Зеведеева. У него был младший брат — Иоанн Богослов.

Зеведеевыми братьев Иакова и Иоанна называли по имени их отца — Зеведея. Братья совместно с апостолом Петром считались наиболее близкими учениками Иисуса Христа. Исключительно их Иисус Христос сделал свидетелями собственного Преображения.

На Якова во времена Руси завершали любое сватовство. Считалось, что май не подходит для заключения брака.

Еще на Якова следили за восходом солнца. Если видели, что небо ясное и чистое, то лето должно быть солнечным. Если вечером всходили звезды и с юга дул теплый ветер, то лето будет грозным, но насыщенным и теплым.

В первый раз вышла в эфир телепрограмма «Вести»

13 мая 1991 года, 34 года назад, в первый раз на телеэкранах появилась новостная программа «Вести». Ее выпускала Всероссийская государственная телерадиокомпания.

В современное время телепрограмму «Вести» показывают на «Россия-1». Передача и до сих пор притягивает взгляды миллионов россиян.

Именины

Свои именины сегодня празднуют Игнатий, Климент, Василий, Никита, Максим и Яков.