13-летняя каратистка две недели принимала слабительное из-за роликов в TikTok

13-летняя девочка-каратистка из Москвы настолько переживала перед соревнованиями из-за лишнего веса, что поверила рекламному ролику в TikTok. Там предлагали принимать для похудения слабительное бисакодил. Такая доверчивость привела ребенка на больничную койку, сообщает Baza .

После просмотра ролика юная спортсменка купила несколько пачек слабительного и начала принимать его каждый день. Минимум в сутки она выпивала по четыре таблетки. Проблемы со здоровьем начались сразу.

У школьницы начались диарея и боли в животе, появилась простуда на губе. Мать решила, что это ротавирус, но лечение не помогало. 13 марта девочка попросила отвезти ее в больницу.

Врачам она призналась, что принимала слабительное. У ребенка диагностировали обезвоживание и гастрит. За время приема таблеток она скинула всего два килограмма.

Ранее 10-летняя ученица третьего класса скончалась после непрекращающегося двухнедельного кашля. По предварительной информации, заболевшая подавилась мокротой.