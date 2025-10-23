13 юным жителям Долгопрудного торжественно вручили паспорта

Сегодня в ДК «Вперед» Долгопрудного прошла торжественная церемония вручения паспортов. Первый главный документ получили 13 юных жителей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поздравил ребят с важным событием глава Долгопрудного Олег Сотник.

«Вы теперь полноправные граждане России! Это большая честь и большая ответственность. И я уверен, что вы справитесь со всеми задачами, которые перед вами будут вставать. Желаю вам достичь своих целей!» — сказал глава округа.

Вместе с паспортом юные долгопрудненцы получили брошюру Конституции РФ и сувениры с символикой нашего города.

В этом году в Долгопрудном прошло 9 торжественных мероприятий, на которых паспорта были вручены 128 ребятам.

При подаче документов в МФЦ подросток заполняет анкету, в которой указывает свое желание или отказ в получении документа в торжественной обстановке. По телефону, указанному в анкете, сотрудники МФЦ сообщают заблаговременно о времени и месте церемонии.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.