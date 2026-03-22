13-градусное тепло ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице температура в воскресенье поднимется до плюс 11 — плюс 13 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При малооблачной погоде обойдется без осадков.
Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.
Предстоящей ночью подморозит до минус 4 — минус 2 градусов, днем 23 марта термометры покажут плюс 12 — плюс 14 градусов.
