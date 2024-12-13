13 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно вкусно поесть и выпить горячие напитки в честь Праздника живота и Дня горячего какао. Или посмотреть кино, вспомнив одну из популярных кинолент СССР «Джентльмены удачи», вышедшую на экраны 53 года назад. А с профессиональным праздником поздравляют главных редакторов СМИ.

День медведя

Этот день отмечается во многих регионах России. Праздник, посвященный хозяину леса, появился в календаре, потому что медведь издавна почитается русскими людьми и считается символом страны за силу и мощь.

Дата этого дня выбрана неслучайно. Считается, что 13 декабря все эти животные окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят из нее до весны.

Медведя очень почитали на Руси, у него было много названий, среди которых ком, колосапый, косматый, Потапыч и другие. Он также стал неотъемлемым персонажем русского фольклора.

Праздник живота

Это день всех, кто любит много и вкусно покушать. Сегодня не принято отказывать себе в любимой пище или напитках. При этом стоит помнить, что злоупотребление вредной пищей и фастфудом может навредить организму.

В этот зимний вечер можно пригласить на ужин вторую половинку или друзей и родных в ресторан, кафе или организовать его у себя дома.

День главного редактора

Главный редактор является ключевой фигурой СМИ. Он как руководитель отвечает перед учредителями и издателем газеты, журнала, телеканала или радиостанции за результат производственного процесса. Главному редактору важно обладать широким кругозором, писательским талантом и чувством стиля, слова. Обычно он выступает образцом бескомпромиссности и примером самоотдачи, должен уметь отстаивать позицию и репутацию издания.

Также важно, чтобы главный редактор помимо основных задач мог создать в коллективе необходимую атмосферу. Дружный, но продуктивный и организованный коллектив — залог успешной работы и продвижения СМИ.

День горячего какао

Этот вкусный напиток способен не только успокоить и поднять настроение, но и согреть холодными зимними вечерами.

Он имеет очень длинную историю, однако стал популярен не так давно. Однако даже сейчас какао вызывает споры. К примеру, жители Южной Америки обожают пить этот напиток, а вот в Испании какао не пришелся по вкусу.

В этот день можно поэкспериментировать с приготовлением какао, добавить в него разные вкусные и ароматные ингредиенты. Можно даже попробовать самостоятельно приготовить бомбочки из какао, которые сделают вкус напитка еще лучше.

День ванильного неба

Еще этот праздник называют Днем капучино со взбитыми сливками. Он возник в мире в 2008 году. Его придумали творческие люди: музыканты, певцы, художники и поэты.

Он также считается днем максимального полета фантазии. А любители кофе могут насладится чашкой этого напитка в честь необычного праздника.

Премьера кинокомедии «Джентльмены удачи»

Премьера кинокомедии «Джентльмены удачи» режиссера Александра Серого по совместному сценарию с Георгием Данелией и Викторией Токаревой прошла в московском кинотеатре «Россия» 13 декабря 1971 года. Главные роли в фильме сыграли советские звезды кино Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров и т. д.

Фильм рассказывает о заведующем детсадом, который оказался похож на бандита по кличке Доцент, похитившего шлем Александра Македонского. Милиция внедряет его в воровскую среду — и завдетсадом старательно изображает своего двойника-злодея, путая окружающих.

Критика приняла фильм негативно, но у зрителей он пользовался бешеным успехом. В советском прокате 1972 года «Джентльмены удачи» заняли первое место.

День рождения поэта Валерия Брюсова

Брюсов родился в Москве 13 декабря 1873 года в семье купца. Его отец увлекался скачками и все состояние спустил на тотализаторе. Равнявшийся на него сын также увлекся скачками. И его первая статья в журнале «Русский спорт», написанная Брюсовым в 16 лет, в защиту тотализатора.

Он получил хорошее образование. В 1893 году закончил частную гимназию в Москве, а затем учился на историко-филологическом факультете Московского университета.

Ранние известные стихотворные опыты поэта относятся к 1881 году, позднее появились первые рассказы. В 1890-х годах он написал несколько статей о французских поэтах. С 1894 по 1895 год издал под псевдонимом Валерий Маслов три сборника «Русские символисты», где были и его стихи.

Самой известной книгой стихов Брюсова дореволюционного периода стала книга «Венок» (1906), где он славит революцию, веря в торжество идеалов свободы, равенства и братства. Еще выходят и другие его произведения: исторические романы «Огненный ангел» (1908) и «Алтарь победы» (1913), сборники рассказов и драматических сцен «Земная ось» (1907), «Ночи и дни» (1913), сборник статей «Далекие и близкие» (1912).

Именины

Сегодня именины празднуют Андрей и Иван.