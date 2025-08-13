13 августа отмечают Международный день левшей. Он посвящен тем людям, у кого рабочая рука — левая, а не правая.

Неофициальный праздник создали для борьбы с небольшой дискриминацией. Правшей в мире больше, следовательно, большое количество вещей делают именно под них. Речь идет о различных предметах быта, замках, дверях, компьютерных мышах и иных предметах.

Следовательно, левшам приходится приспосабливаться. На фоне этого британский Клуб левшей, созданный в 1990 году, учредил Международный день леворуких. Его в первый раз отметили 13 августа 1992 года.

Международный день левшей нужен для того, чтобы напомнить миру о том, с какими проблемами сталкиваются такие люди. Услышав о нем, дизайнеры и изготовители различных предметов должны начать заботиться об удобстве левшей при создании товаров.

В некоторых странах леворуких до сих пор пытаются переучивать писать правой. Однако это провоцирует стресс, ухудшает успеваемость детей. В среднем, леворуких людей на Земле — от 3% до 10% населения.