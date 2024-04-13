13 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день
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Сегодня можно потанцевать в честь Всемирного дня рок-н-ролла, а еще отпраздновать День рождения троллейбуса. Кроме того, в этот день в1883 году появился на свет дирижер, композитор и народный артист СССР Александр Александров.
Всемирный день рок-н-ролла
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13 апреля в мире отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Данный праздник отмечается ежегодно. Этому послужила запись сингла «Рок круглые сутки» Биллом Хейли 12 апреля 1954 года. Событие стало знаковым в новом музыкальном направлении.
Еще одной звездой направления был легендарный Элвис Пресли. Именно он стал кумиром подростков и молодежи. В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок.
В настоящее время рок-музыка имеет множество направлений: от легкого танцевального рок-н-ролла до брутального и агрессивного грайндкора.
День мецената и благотворителя в России
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В России ежегодно 13 апреля отмечают День мецената и благотворителя. Данный праздник связан с днем рождения Гая Цильния Мецената — известного аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов.
Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». Там чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты.
Впервые в России праздник начали отмечать в 2005 году. В стране он проходит в виде презентации благотворительных проектов в сферах культуры, науки, образования и здравоохранения. День мецената и благотворителя не является государственным праздником в России, а существует исключительно благодаря общественной инициативе.
День рождения троллейбуса
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Ежегодно во многих странах мира 13 апреля отмечается день рождения троллейбуса. Традиционно в этот день устраиваются парады машин, экскурсии, концерты и выступления.
В настоящее время троллейбусы являются одним из наиболее экологичных и удобных видов транспорта. ежедневно по всему миру троллейбусами пользуются миллионы людей.
Первый троллейбус был создан в Германии в 1882 году. В России первые троллейбусы появились на улицах Санкт-Петербурга 13 апреля 1902 года, а в Москве — 15 ноября 1933 года.
Освобождение Симферополя от немецко-фашистских захватчиков
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Столица Крыма была освобождена от солдат вермахта в 1944 году силами 4 Украинского фронта при поддержке Черноморского флота, Азовской флотилии и крымских партизан.
Город был оккупирован в течение 865 дней. Нацисты совершали аресты жителей, расстреливали их и устраивали публичные казни. Тем не менее жители Симферополя не сдались и в самом начале оккупации организовали партизанское движение.
Советских солдат, которые освободили город от оккупантов, встречали радостными криками. Полностью освободить Крым частям Красной армии удалось к 12 мая 1944 года.
День рождения композитора Александра Александрова
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Дирижер, композитор и народный артист СССР Александр Александров родился в 1883 году в Рязанской губернии. После переезда в Петербург в 1891 году он занимался в хоре Казанского собора. После этого он сдал экзамены в Петербургскую императорскую капеллу и был принят.
Из-за проблем со здоровьем ему пришлось бросить учебу в Петербургской консерватории, однако в 1909 году он решил продолжить обучение и поступил в Московскую консерваторию.
Позднее он не только успешно окончил ее, но и стал преподавать там музыкально-теоретические дисциплины. С 1926 по 1930 годы он возглавлял Московскую государственную академическую капеллу, а в 1937 году был удостоен звания Народного артиста СССР.
В историю он вошел как автор музыки к патриотической песне «Священная война» и гимну СССР.
Именины
В этот день именины отмечают Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий и Иосиф.