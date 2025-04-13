13 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют служащих войск противовоздушной обороны (ПВО), а также чествуют меценатов и благотворителей. Еще можно потанцевать в честь Всемирного дня рок-н-ролла или покататься на экотранспорте, отмечая День рождения троллейбуса.

Вербное воскресенье

В этот день нельзя заниматься физическим трудом, нельзя наводить порядок в доме, стирать и подметать, устраивать пышные празднования. При этом принято посещать церкви и проводить время с семьей.

Православный церковный календарь-пасхалия состоит из двух частей: неподвижной, это когда у праздника ежегодно сохраняется одна и та же дата, и подвижной — когда дата каждый год меняется. Пасха входит в подвижную часть календаря. Ежегодно дату празднования определяет лунный календарь — ее отмечают после первого весеннего полнолуния. Вербное воскресенье отмечается ровно за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

Праздник посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне его мученических страданий и смерти. В этот день принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные или ивовые ветви, которые символизируют пальмовые ветви, которыми иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме.

В России пальмы есть только в южных регионах, поэтому верующие стали использовать вербу для обряда — первое дерево, которое цветет весной.

День войск противовоздушной обороны России

Он отмечается в РФ во второе воскресенье апреля. Дата была закреплена в календаре в 2006 году указом президента.

История ПВО насчитывает более века. Первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками, боролись с немецкими и австрийскими аэропланами еще в 1914 году. Боевым крещением войск стала Великая Отечественная война, когда средства ПВО сбили свыше 7,5 тыс. самолетов, уничтожили более 1 тыс. танков и 1,5 тыс. орудий противника.

Сегодня оснащение войск ПВО существенно отличается от первых вариантов. Оно становится более мобильным, живучим, скрытным и автоматизированным.

Основными задачами ПВО являются боевое дежурство, разведка воздушного противника и оповещение прикрываемых войск, ликвидация средств воздушного нападения противника в полете, участие в ведении противоракетной обороны.

День мецената и благотворителя в России

Данный праздник связан с днем рождения Гая Цильния Мецената — известного аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов.

Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». Там чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты.

Впервые в России его начали отмечать в 2005 году. В стране день проходит в виде презентации благотворительных проектов в сферах культуры, науки, образования и здравоохранения. День мецената и благотворителя не является государственным праздником, а существует только благодаря общественной инициативе.

Всемирный день рок-н-ролла

Праздник отмечается ежегодно. Этому послужила запись сингла «Рок круглые сутки» Биллом Хейли 12 апреля 1954 года. Событие стало знаковым в новом музыкальном направлении.

Еще одной звездой направления был легендарный Элвис Пресли. Именно он стал кумиром подростков и молодежи. В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. The Beatles своими композициями запустила в мир эпидемию «битломании».

В настоящее время рок-музыка имеет множество направлений: от легкого танцевального рок-н-ролла до брутального и агрессивного грайндкора.

День рождения троллейбуса

Ежегодно во многих странах мира 13 апреля отмечается день рождения троллейбуса. Традиционно в этот день устраиваются парады машин, экскурсии, концерты и выступления.

В настоящее время троллейбусы являются одним из наиболее экологичных и удобных видов транспорта. ежедневно по всему миру троллейбусами пользуются миллионы людей.

Первый троллейбус был создан в Германии в 1882 году. В России первые троллейбусы появились на улицах Санкт-Петербурга 13 апреля 1902 года, а в Москве — 15 ноября 1933 года.

Освобождение Симферополя от немецко-фашистских захватчиков

Столица Крыма была освобождена от солдат вермахта в 1944 году силами 4 Украинского фронта при поддержке Черноморского флота, Азовской флотилии и крымских партизан.

Город был оккупирован в течение 865 дней. Нацисты совершали аресты жителей, расстреливали их и устраивали публичные казни. Тем не менее горожане не сдались и в самом начале оккупации организовали партизанское движение.

Советских солдат, которые освободили город от оккупантов, встречали радостными криками. Полностью освободить Крым частям Красной армии удалось к 12 мая 1944 года.

День рождения композитора Александра Александрова

Дирижер, композитор и народный артист СССР Александр Александров родился в 1883 году в Рязанской губернии. После переезда в Петербург в 1891 году он занимался в хоре Казанского собора. После этого он сдал экзамены в Петербургскую императорскую капеллу и был принят.

Из-за проблем со здоровьем ему пришлось бросить учебу в Петербургской консерватории, однако в 1909 году он решил продолжить обучение и поступил в Московскую консерваторию.

Позднее он не только успешно окончил ее, но и стал преподавать там музыкально-теоретические дисциплины. С 1926 по 1930 годы он возглавлял Московскую государственную академическую капеллу, а в 1937 году был удостоен звания народного артиста СССР.

В историю он вошел как автор музыки к патриотической песне «Священная война» и гимну СССР.

Именины

В этот день именины отмечают Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий и Иосиф.