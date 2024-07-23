121 животных зафиксировали в заказнике «Саньковский» в Клину за 5 лет

Государственный природный заказник «Саньковский» в городском округе Клин в этом году празднует свое пятилетие. Особо охраняемая природная территория была образована в 2019 году и утверждена положением правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Данный заказник славится своим многообразием представителей флоры и фауны, на 5 тыс. га специалистами достоверно подтверждено обитание 121 позвоночных животных, в том числе не менее четырех видов рыб, шесть видов амфибий, четыре вида рептилий, 88 видов птиц и 19 видов млекопитающих, здесь также обнаружено 16 видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области, в том числе охраняемый в РФ пальчатокоренник балтийский», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также добавил, что популяции редких видов продолжает постепенно увеличиваться.

«Особо охраняемая природная территория привлекает новые краснокнижные виды животных. Как-то в 2022 году в ней были выявлены следы пребывания бурого медведя, также на территории можно встретить орлана-белохвоста, серого сорокопута, белую лазоревку, черного коршуна, лугового луня, серого журавля, зеленого дятла, кедровку, ястребиную славку, веретеницу ломкую, обыкновенного ужа, обыкновенную гадюку, слизня черно-синего», — уточнил министр.

По словам специалистов Минэкологии и зоологов, минимизация антропогенного воздействия плодотворно сказалась на популяциях краснокнижных видов в заказнике. Под надежной охраной животным и растениям легче размножаться и взращивать свое потомство, также не нарушаются биотопы, сохраняется многообразие кормовых объектов. За 5 лет существования ООПТ показатели по экологическому состоянию и состоянию экосистем заметно улучшились.

Тихон Фирсов напомнил, что создание особо охраняемых природных территорий в регионе — одно из приоритетных направлений ведомства. От сохранности ценных природных объектов зависит благополучие окружающей среды и наша жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.