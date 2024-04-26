Заместитель главреда «Литературной России» Алексей Борзенко заявил, что Киев разместил 120 тыс. военных около украинско-белорусской границы. В то же время, по словам журналиста, фортификационные сооружения ВСУ могут быть не слишком надежными, сообщает «360» .

Борзенко полагает, что украинские минные поля вдоль госграницы можно легко преодолеть с помощью специальной системы «Змей Горыныч».

«Украинцы могут окапываться со стороны Белоруссии, просто представляя себе, что мы можем войти через Белоруссию к ним», — предположил Борзенко.

К тому же, по словам журналиста, бетонные «зубы дракона», которые сделала украинская армия, тоже не являются чересчур надежным укреплением. Борзенко назвал смешными оборонительные линии с «зубами», отметив, что украинцы сэкономили на бетоне.

Сами же сооружения, по мнению журналиста, можно без труда «перескакивать» на боевых машинах пехоты (БМП), если достаточно их разгонать.