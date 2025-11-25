120 подмосковных школьников стали победителями технологической олимпиады Junior

120 школьников из Московской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Всего статусы победителей и призеров седьмого сезона соревнований получили 1 288 учащихся 5-7 классов из 66 регионов РФ. Финальный этап олимпиады, в который вышли 4 950 участников, прошел в 63 регионах. Об этом сообщают организаторы олимпиады.

Участниками Национальной технологической олимпиады Junior в 2025 году стали 23 990 школьников 5-7 классов из 86 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. С 2019 года юниорский трек НТО объединил более 140 тыс. человек.

«Национальная технологическая олимпиада Junior президентской платформы «Россия — страна возможностей» не просто выявляет таланты — она формирует новое поколение инженеров и ученых нашей страны. В 2025 году юниоры НТО соревновались по семи передовым технологическим сферам, на каждом финале мы увидели настоящих энтузиастов, будущих технологических лидеров и исследователей в области робототехники, искусственного интеллекта, космоса, киберфизики и других направлений, чьи идеи и стремления уже сейчас формируют наше будущее. Поздравляю всех финалистов, победителей и призеров НТО Junior, наставников и родителей юниоров с этим важным шагом в мир технологий!» — поздравил участников генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В 2025 году финалисты НТО Junior Президентской платформы «Россия — страна возможностей» соревновались по семи технологическим сферам – виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы, среда обитания и новое направление – киберфизические системы. Каждая из них включала серию инженерных испытаний, объединенных одной легендой.

Юниорам предстояло спроектировать конвейер для производства космических аппаратов, создать виртуальную инженерную модель солнечной энергостанции, которая позволит перейти на устойчивое энергопотребление целому городу, примерить на себя роль членов группы экологического быстрого реагирования, объединить свои знания и навыки, чтобы создать цифровые модели экосистем Байкала, с помощью графического языка написать программы для прототипа межпространственного коммуникатора, чтобы настроить связь с удаленной локацией, объединиться в команду геймдизайнеров и создать мини-уровень игры с игровым персонажем, а также доработать VR-проект комплексной системы информационной безопасности.

«Охват и география проведения финалов Национальной технологической олимпиады Junior с каждым годом расширяются, все больше школьников со всей страны получают возможность познакомиться с перспективными технологиями, открыть для себя олимпиадное движение, пробовать новое и искать интересные траектории развития. Вместе с количеством юниоров НТО растет число наставников и педагогов, включенных в это движение. Их бесценный вклад помогает раскрывать потенциал каждого участника и создавать крепкое сообщество, которое ведет ребят к новым открытиям», — отмечает ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Составы команд-победителей и команд-призеров опубликованы на сайте олимпиады. Победителей и призеров НТО Junior наградят дипломами для портфолио достижений. Школьники также получат преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады и возможность стать частью новых технологических проектов и инициатив Кружкового движения НТИ, Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и партнеров. Лучшие команды каждой сферы будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре 2025 года в Московской области.

НТО Junior является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится при координации министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», при поддержке Движения Первых, агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.