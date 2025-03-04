12 женщин из Сергиева Посада заготавливают домашнюю еду и передают ее бойцам СВО

«Пчелки» — так ласково называет своих единомышленниц Наталья Неверова, которая уже больше двух лет почти каждый вечер проводит у плиты, чтобы приготовить для участников СВО домашнюю еду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В самом начале спецоперации муж родной сестры Натальи Неверовой отправился на фронт. Тогда они с сестрой просто не захотели оставаться в стороне и сначала помогали бойцам, по возможности приобретая нужное оборудование, одежду и консервы. Потом Наталье предложили принять участие в приготовлении сухих супов.

«Я с детства помню суп из сухих грибов. Они в нем какие-то резиновые были, и я решила, что хочу накормить ребят чем-то более вкусным, домашним. Потому что сами они там ничего, кроме макарон с тушенкой, приготовить себе не имеют возможности», — рассказывает Наталья Неверова.

Тогда наша героиня принялась изучать возможность долгого хранения продуктов в Интернете, чтобы найти способ отправить в зону проведения СВО вкусную домашнюю еду. Изучив вопрос основательно, она нашла решение: автоклав. Простерилизованная в нем еда может храниться около года, к тому же при высоких температурах убиваются все бактерии.

«Везде были рецепты, как сделать в автоклаве тушенку, но ребята и так едят ее там постоянно, поэтому я стала искать способы, как передать им домашние супы, котлеты и при этом не использовать бьющиеся банки. Изучение вопроса привело к реторт-пакетам, нужно было только чуть скорректировать привычную всем технологию — класть уже готовое и сократить чуть время стерилизации в автоклаве», — рассказывает Наталья.

Она приобрела нужное оборудование и начала готовить. Со временем к Наталье присоединись и другие небезразличные женщины. У большинства из них там, «за ленточкой», родственники.

«Я присоединилась к девушкам около двух месяцев назад и могу сказать, что только тогда поняла, насколько это тяжелый труд — готовить в таких количествах. У меня у самой иногда даже руки опухают. То, что девушки занимаются этим больше двух лет — это настоящий подвиг. И это наш, пусть и небольшой, вклад в победу, помощь нашим парням, детям, мужчинам», — рассказала «пчелка» Наталья Картамышева.

Сегодня в Сергиевом Посаде еще 8 таких же точек приготовления еды, как и у Натальи дома. Кроме того, есть девушки, которые готовят дома, раскладывают по пакетам и привозят на автокливарование уже готовое. 12 «пчёлок», которые ежедневно трудятся, чтобы поддержать наших ребят в зоне боевых действий. Все женщины готовят на своих кухнях, у каждой из них есть поставленный Натальей план, который нужно выполнить. Готовят не в одиночку — помогают дети, родители.

«Вокруг нас, «пчелок», очень много неравнодушных людей. Есть девушки, которые чистят для нас картошку, лук, морковь, шинкуют капусту. Их помощь очень важна и им тоже приходится не просто. У некоторых руки сводит от такого количества очищенных овощей: счет идет на десяток килограммов и больше», — рассказывает Наталья Неверова.

Она сама ежедневно готовит примерно на 40 человек и каждый месяц обрабатывает около 150 кг мяса. Продукты «пчёлки» закупают сами: и на собственные средства, и при помощи других неравнодушных горожан, которые переводят деньги на карту волонтеров. Помогают также городские и областные предприятия: Сергиево-Посадский мясокомбинат дает ежемесячно мясо, компания «Импрес–арт» изготовила специальную партию реторт-пакетов. Поддерживает «пчелок» продуктами и глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, которая также отвозит продукцию пчелок за «ленточку».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.