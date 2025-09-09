12 тыс школьников Подмосковья приняли участие в игре «Галерея Орлят России»

В рамках программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» в подмосковных школах завершилась коллективно-творческая игра, посвященная Дню знаний «Галерея Орлят России». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В акции приняли участие около 12 тысяч обучающихся из 2-4 классов и 586 орлят-наставников.

На протяжении нескольких недель участники принимали участие в мероприятиях, направленных на достижение ключевых целей программы. В ходе мероприятий ребята знакомились с различными треками, участвовали в интеллектуальных викторинах, исследовательских квестах и творческих мастер-классах.

«Все мероприятия были направлены на развитие лидерских качеств, умения работать в команде и уважения к духовно-нравственной культуре и традициям народов России», — отметили в пресс-службе ведомства.

Результатом программы стало формирование у детей интереса к дальнейшему участию в программе «Орлята России» в следующем учебном году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.