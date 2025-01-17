1,2 тыс школьников из Подмосковья посетили губернаторскую Рождественскую елку

16 января в «Вегас Сити Холл» прошла губернаторская Рождественская новогодняя елка. Это событие стало ярким праздником для юных участников, которые получили приглашения за свои достижения в учебе и активное участие в конкурсах и мероприятиях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На празднике для зрителей прошел музыкальный спектакль «Академия рождества». Почетными гостями мероприятия стали митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева и министр образования региона Ингрид Пильдес.

«Сегодня мы провели вместе с нашей Епархией рождественскую елку, уже ставшую доброй традицией. 1 200 ребят из разных городов Подмосковья погрузились сегодня в атмосферу сказки и праздника. Мы подготовили для ребят музыкальный спектакль про рождественское чудо, который оставил массу ярких впечатлений у каждого зрителя», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В пресс-службе ведомства добавили, что губернаторская рождественская елка проходит в нашем регионе с 2001 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.