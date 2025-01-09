1,2 тыс потенциально-опасных объектов обнаружено в лесах Подмосковья в 2024 году

Система видеомониторинга лесопожарной обстановки в Московской области включает 132 комплекса видеонаблюдения, 5 из которых установили в 2024 году. В наступившем году планируется установить еще 5 камер, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Специалисты Региональной диспетчерской службы Комлесхоза (РДС) оперативно реагируют на поступающую информацию, обеспечивают диспетчерское управление и связь со всеми задействованными необходимыми для решения поступающих запросов службами, подразделениями и организациями.

«За 2024 год системой зарегистрировано более 4,2 млн срабатываний, из них подтвержденных пожароопасных объектов (дым-точек) — 1 209», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Диспетчера РДС отрабатывают все определенные искусственным интеллектом возможные очаги возгорания, идентифицированные как «дым-точки», проверяя их в онлайн-режиме, и исключают ложные срабатывания. При обнаружении реальных задымлений на территории лесного фонда и для предотвращения перехода огня с земель иных категорий к месту возгорания оперативно направляются лесопожарные формирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.