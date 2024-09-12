12 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют программистов. Еще можно повязать крючком в честь международного дня, посвященного этому хобби, а вечером собраться с близкими в День семейного общения.

День программиста в России

Ежегодно на 256-й день года отмечается День программиста. Обычно он выпадает на 13 сентября, а в високосный год — на 12 сентября. Он был учрежден по инициативе министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Программист — специалист, занимающимся разработкой программного обеспечения для персональных, встраиваемых, промышленных компьютеров.

В современном мире российская школа программистов остается одной из лучших в мире. Своими успехами и доминированию на мировых рынках западные компании во многом обязаны талантливым отечественным специалистам.

Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

Международный день вязания крючком

Впервые об этом дне заговорили в Сети в 2007 году, благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания. Он стал днем, когда можно, участвуя праздничных мероприятиях, демонстрировать свое умение и результаты творчества.

Существует мнение, что данная техника вязания имеет древнюю историю, но документально зафиксировано, что она появилась только в начале XIX века. Популярность вязание крючком завоевало сразу во всех слоях общества. Им увлекались как представители зажиточных слоев общества, так и бедняки.

Международный день борьбы с мигренью

Он направлен на привлечение внимания к серьезности данного заболевания, повышение осведомленности людей о последствиях, которые оно может иметь. Также он показывает, насколько недооценена эта проблема. Ведь это заболевание оказывает влияние не только на физическое и психическое состояние пациента, но и на его работу, семью, социальную жизнь.

Мигрень — периодические приступы пульсирующей головной боли средней и высокой интенсивности продолжительностью от нескольких часов до 2-3 дней. Они могут усиливаться при физической активности. Часто боли сопровождаются тошнотой, рвотой, гиперчувствительностью к свету, звукам и запахам.

Кроме наследственности, среди основных причин мигрени, — переутомление, стресс, неправильное питание и распорядок дня, злоупотребление спиртным. У женщин заболевание может обостряться во время менструации. Также мигрень может появиться из-за гормональных изменений организма.

День семейного общения

Этот праздник является поводом задуматься о забытых традициях. Научиться общаться со своей второй половинкой, построить действительно крепкую и дружную семью.

Психологи считают, что одной из основных функций, которые присущи счастливым отношениям является именно необходимость в общении и культурном обогащении. В семье рождается любовь, взаимопонимание, взаимопомощь, уважение, уверенность в поддержке и чувство защищенности.

День заглядывания в окна

Праздник связан с загадочным чувством, которое испытывает человек, находясь у горящих окон. В этот день официально можно позаглядывать в окна соседей и придумать, что интересного там может происходить.

Однако не рекомендуется слишком увлекаться, чтобы не увидеть чего-то такого, о чем потом захочется забыть.

Почему людям нравится заглядывать в чужие окна? Психологи находят разные объяснения. Так, многие смотрят на чужие окна из-за нехватки семейного тепла и домашнего уюта. Или просто от скуки. Ведь когда человек занят, ведет насыщенную и интересную жизнь, ему некогда подглядывать за другими.

Жителям Санкт-Петербурга запретили подбивать сапоги и башмаки скобами и гроздями

В этот день 309 лет назад император Петр I издал указ, согласно которому жителям Санкт-Петербурга запрещалось подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями.

Первые мостовые в новой российской столице в то время были деревянными, и император таким образом заботился о них.

Позднее на Городовом острове (нынешняя Петроградская сторона) начались работы по мощению дорог булыжником.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан и Федор.