12 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают экологический праздник в России Синичкин день, День работников Сбербанка России, День специалиста по безопасности и Всемирный день борьбы с пневмонией.

Синичкин день

Российский экологический праздник был создан по инициативе Союза охраны птиц РФ. В этот день россияне готовятся встречать «зимних гостей» — птиц, которые остались на зимовку. Для них готовят подкормку, в том числе «синичкины лакомства» — арахис, нежареные семечки тыквы и подсолнечника, несоленое сало. В этот день часто проводятся конкурсы детских рисунков и фоторабот по теме.

История этой даты уходит далеко в прошлое. 12 ноября в народном календаре значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. В это время синицы, предчувствуя холода, перелетали из леса поближе к людям. Если они целыми стаями появлялись у дома — значит в скором времени придут морозы.

День работников Сбербанка России

Праздник отмечают каждый год 12 ноября, начиная с 1998 года, а дата выбрана не случайно. 11 ноября 1841 года Николай I подписал Указ об учреждении в России сберегательных касс. Дата отмечается 12, а не 11 числа из-за издержек перевода дат со старого стиля на новый.

В 1841 году был создан Сбербанк России. Сегодня его активы — это четверть всей банковской системы России. В стране работает более 12 тысяч подразделений в 83 субъектах. Только в РФ у Сбербанка более 100 млн клиентов.

День специалиста по безопасности в России

Это праздник профессионалов, поддерживающих безопасность в широком смысле этого слова. Секьюрити охраняют объекты, людей, информацию. Инициатором праздника в 2005 году выступил интернет-портал по безопасности Sec.Ru.

Эта профессия является одной из самых древних, она существует с античных времен и появилась вместе с образованием общества. Первые секьюрити — это люди, которые пробовали еду на наличие яда, а уже затем к трапезе приступал господин.

Всемирный день борьбы с пневмонией

Дату отмечают ежегодно, начиная с 2009 года. Пневмония — серьезное заболевание легких, которое чаще всего поражает детей, стариков и людей со слабым иммунитетом. Инициатором проведения даты стала Глобальная коалиция против детской пневмонии. 12 ноября медицинские учреждения проводят профилактические осмотры, волонтеры рассказывают о пневмонии и методах ее профилактики, раздают буклеты и листовки.

Пневмония распространена по всему миру, но больше всего ей болеют дети в Африке и Южной Азии. Эта болезнь является главной причиной смертности несовершеннолетних в мире. Каждый год она уносит жизни более 700 тысяч детей в возрасте до пяти лет.

Именины

Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан.