сегодня в 15:40

12 млрд рублей выделят в Подмосковье на поддержку семей в рамках нацпроекта

Всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей, развитие условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается, — главные задачи нацпроекта «Семья». Общий объем финансирования нацпроекта в Московской области в 2025 году составит 12 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей предусмотрены федеральным бюджетом. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В этом году медики Подмосковья провели процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для более 4 тыс. пациентов. Современные технологии помогают будущим родителям реализовать мечту о рождении ребенка. Для повышения комфорта будущих мам и новорожденных поставлено 662 единиц медицинского оборудования в перинатальные центры и родильные дома.

Более 3,7 тыс. семей получили подарочные наборы «Я родился в Подмосковье», почти 3 тыс. человек использовали средства регионального материнского капитала.

В сфере образования завершен капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 6 в Жуковском, которое уже открыло свои двери для воспитанников.

В рамках реализации модельного стандарта полностью переоснащены библиотеки в Электростали, Щелкове, Власихе и Луховицах.

Полностью оснащены музыкальными инструментами 11 детских школ искусств (из 28), также до конца года в музее-заповеднике «Зарайский Кремль» будет установлено экспозиционно-выставочное оборудование.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.