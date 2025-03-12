12 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День работника уголовно-исполнительной системы в России, Всемирный день против кибер-цензуры, Всемирный день ананаса и День запрета на уныние.

День работника уголовно-исполнительной системы в России

Праздник отмечается ежегодно, а дата выбрана не случайно. 12 марта 1879 года император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента. Он положил начало организации единой системы исполнения наказаний в России.

Сейчас органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Сегодня численность сотрудников составляет около 223 тыс. человек. В праздничную дату для них проходят концерты и торжественные мероприятия.

Всемирный день против кибер-цензуры

Это памятная дата, учрежденная рядом международных организаций. По сей день острым вопросом общества остается проблема свободы распространения информации. Сегодня средствами ее распространения являются СМИ.

Понятие кибер-цензуры появилось вместе с Интернетом. Тогда многие сайты попали под контроль государства. Против подобного и учредили памятную дату 12 марта.

Всемирный день ананаса

В этот день в 1970 году на Гавайях вывели самый вкусный сорт ананаса — DEN MONTE GOLD. При этом родина фрукта — Бразилия. Именно оттуда пошла его мировая популярность. Более того, ананас очень полезный. В нем много клетчатки.

Интересный обычай существует в Китае. Семья не может сесть за праздничный новогодний стол, пока на нем не будет ананаса. Наличие фрукта гарантирует всей семье процветание и богатство.

День запрета на уныние

Дата посвящена борьбе с негативными эмоциями — унынием, стрессом, депрессией. Кто придумал этот праздник, неизвестно. Однако в этот день существует отличная традиция — нужно нарисовать картину. Важно, чтобы она была красочной и позитивной.

Если человек не хочет рисовать, то он вполне может посвятить этот день только тем вещам, которые ему нравятся. Например, отправиться на шопинг или встретиться с друзьями.

Именины

Макар, Михаил, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.