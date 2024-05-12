12 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отметить Международный день матери, День экологического образования, а также поздравить с профессиональным праздником медсестер.

Международный день матери

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Этот праздник отмечается во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, а также в Китае и Японии.

История его началась в 1907 году. Тогда молодая американка Анна Джарвис выступила с инициативой чествования матерей в память о своей маме, которая преждевременно скончалась. Женщина писала письма в госучреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. С 1914 года праздник получил официальный статус в Штатах.

Счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И неслучайно — от того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия общества.

Международный день медицинской сестры

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Профессиональный праздник медсестер отмечают в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл. Она во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Среди сестер милосердия, которые отправились на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

В России праздник отмечают с 1993 года. К нему подготавливают различные мероприятия — конференции, семинар, круглые столы и прочее. Не забывают и о профессиональных конкурсах, КВН, концертах и прочем.

Сейчас медсестры занимают самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике именно они выполняют большую долю помощи. Международный совет медицинских сестер сегодня является федерацией из более чем 130 национальных ассоциаций, представляющих более 27 млн представительниц профессии во всем мире.

День экологического образования

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12 мая Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования. В этот праздник организуют выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы. Кроме того, все желающие участвуют в природоохранных мероприятиях — очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территорий.

Сейчас в России экологическое образование является одним из приоритетных направлений. Знакомство с системой всеобщего комплексного экообразования начинается с дошкольного возраста и продолжается в дальнейшем.

Благодаря экологическим знаниям человек может осознать, к каким катастрофическим явлениям могут привести пагубные привычки в отношении природы и проанализировать, как можно не допустить негативных последствий.

Девять целителей

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По православному календарю в этот день почитают память Девяти мучеников Кизических. Их казнили за проповедование христианства, а позднее мощи перенесли в храм и стали почитать как чудотворные, способные помогать от болезней.

12 мая полагалось произнести заговор от девяти напастей, в полдень выйти на дорогу и подставить лицо ветру, тогда все болезни на год обойдут стороной.

Кроме того, в этот день подробно разбирались и толковались сны. Почти на каждый образ имелось свое толкование, предупреждающее о болезнях, смерти или напротив предвещавшие счастливую жизнь. Например, озеро считалось знаком отменного здоровья.

В Киеве освящена первая на Руси каменная церковь — Десятинная

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Первую на Руси каменную церковь освятили в Киеве в честь пресвятой Богородицы 12 мая 996 года, в эпоху княжения Владимира Великого.

Название церкви, десятинная, происходит от того, что на ее строительство и содержание Владимир Великий выделил десятую часть своих доходов — десятину. В источниках Десятинную церковь часто называют церковью Богородицы.

Она представляет собой крестово-купольный шестиярусный каменный храм. В начале XI века здание повредилось пожаром, однако вскоре его восстановили и с трех сторон добавили галереи.

На Десятинной церкви можно было увидеть различные мозаики, фрески, резные мраморные и шиферные плиты. Иконы, кресты и посуда сюда привозили из Херсонеса Таврического в 1007 году. Кроме главного алтаря у церкви была два — св. Владимира и св. Николая.

Именины

В этот день именины отмечают Арсений, Артем, Василий, Иван и Федот.