12 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

12 мая отмечают День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции, Международный день медицинской сестры, День экологического образования и праздник Девять целителей.

День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции

Это День воинской славы в России. Он появился летом 2023 года.

12 мая 1944 года успехом закончилась наступательная операция в Крыму. Она считается одной из наиболее успешных и искусных в воинском плане.

С положительной стороны себя во время маневров проявили все — и солдаты, и командование. Крымская наступательная операция шла с 8 апреля по 12 мая 1944 года.

Международный день медицинской сестры

Медсестры — сотрудники больниц, имеющие начальное медицинское образование. Они делают то, что им скажет фельдшер или врач для ухода за пациентом. Это одни из главных помощников докторов.

Медицинские сестры считаются одной из многочисленных категорий сотрудников сферы здравоохранения. Во врачебной практике многие медицинские услуги оказывают именно медсестры.

Дата посвящена представителям этой профессии. В этот день всем людям нужно вспомнить, что без этих специалистов было бы сложнее выздоравливать.

День экологического образования

Задача праздника — актуализировать экологическую информацию во всех науках и сферах человеческой жизни. Во многих населенных пунктах организовывают большое количество экологических акций. Они несут в себе просветительский и практический характер.

В эту дату людям напоминают, что нужно быть экологически обученными. Им рассказывают, как нельзя себя вести, чтобы не навредить природе. Например, не нужно засорять океан, мусорить на природе.

Праздник Девять целителей

Церковь почитает память Девяти мучеников Кизических. В III веке они рассказывали местным жителям о христианстве в населенном пункте Кизик в Малой Азии.

Местные властители были язычниками. Они приказали арестовать девятерых христиан. Их долго пытали, но они не сдались и умерли мучениками. Через некоторое время мощи святых перенесли в храм. Его построили в их честь. Мощи начали считать чудотворными.

Согласно народным поверьям, Девять мучеников оказывают сильнейшую помощь при возникновении телесных болезней, либо же эпидемиях. Поэтому их день можно считать праздником Девяти целителей.

Именины

12 мая 2025 года именины у Артема, Арсения, Ивана, Василия и Федота.