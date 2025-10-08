12 юных жителей Серпухова получили первые паспорта

сегодня в 19:11

Торжественное событие с ребятами разделили заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева, депутат окружного Совета Алексей Батогов и священник Серпуховского благочиния, настоятель Сретенского храма Алексей Спигин.

Получение паспорта — это не просто формальность, но и начало ответственного пути гражданина своей страны, который своими делами и поступками вносит вклад в ее процветание.

«Поздравляю ребят с этим значимым событием. Для вас открывается новая страница жизни, полная возможностей. Успехов и новых высот», — отметила Оксана Александровна.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.