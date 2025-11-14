12 юных жителей Павлово-Посадского округа торжественно получили свои паспорта РФ

Церемония имеет не только формальный, но и символический характер: получение паспорта — важный шаг во взрослую жизнь, открывающий новые права, возможности и ответственность. Денис Семенов обратился к ребятам с напутственными словами, пожелав им смело двигаться вперед, не бояться трудностей и ставить амбициозные цели. Глава подчеркнул значение семейной поддержки и призвал уважать и ценить родителей как главных наставников в жизни.

Особое внимание было уделено воспитанию чувства патриотизма: молодым людям напомнили о важности любви к родному округу и стране, гордости за ее историю и культуру. В завершение глава пожелал юным павловопосадцам добиться значимых свершений и оставить после себя добрый след.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.