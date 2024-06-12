12 июня в Одинцове отправили гумконвой с подарками для жителей новых регионов

В подготовке и отправке гумконвоя приняли участие депутаты Одинцовского Совета депутатов, члены фракции «Единая Россия», активисты и сторонники, участники предварительного голосования и молодогвардейцы.

«Сегодня один из важнейших праздников нашей страны. Мы отмечаем День России — праздник, который символизирует единство и мощь нашей страны. Мы, россияне, с гордостью ощущаем себя частью великой истории нашего народа, который преодолевал много испытаний, но всегда выходил победителем. И, конечно, в этот день мы считаем важным поддержать наших юных сограждан, которые живут в прифронтовых регионах, для них мы совместными усилиями собрали приятные подарки, книги и игрушки», — заявил заместитель Секретаря местного отделения партии Одинцовского городского округа, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Вячеслав Киреев.

К празднику партийцы решили поздравить и поддержать в очередной раз бойцов СВО. Были переданы — флаги Российской Федерации, а также медикаменты, кофе, чай, продукты питания.

«В этот Великий день мы должны помнить о важности того, что делают для России наши бойцы — военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, пожарные и многие другие, чья работа связана с защитой и обеспечением безопасности нашей страны. Благодаря им мы живем в мире и спокойствии, зная, что они стоят на защите Родины. Сегодня, помогая нашим бойцам в зоне СВО, мы, находясь в тылу, тоже становимся сильнее. Поздравляю всех с Днем России! Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Андреева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.