12 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются День Дарвина и Международный день брачных агентств. А еще можно прогуляться по новым дорогам в честь Дня прокладывания тропинок или посетить Московский зоопарк в честь 161 годовщины со дня его открытия.

День Дарвина

Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года. Он был ярким представителем науки XIX века, а его теория естественного отбора была оценена при жизни ученого и сделала переворот. В современном мире в этот день принято отмечать День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма.

Несмотря на то, что теория была открыта давно, праздник в честь ее основоположника появился недавно. Это произошло в 2001 году в Америке. Затем был создан Фонд Международного Дня Дарвина, способствующий распространению идей дарвинизма, а также образовательных материалов, и участвующий в организационных процессах по проведению праздника и мероприятий, приуроченных к этой дате.

Теперь праздник в честь знаменитого ученого отмечают во многих вузах мира. При этом теорию Дарвина в последнее время сильно критикуют.

Международный день детей-солдат

Ежегодно 12 февраля отмечается Международный день детей-солдат. Основная цель этого события заключается в поддержке несовершеннолетних граждан, которые были лишены детства из-за войны.

В этот день обычно проводятся акции, главная задача которых — привлечение как можно большего количества людей к данной проблеме.

Жители разных государств проводят мероприятия, направленные против участия несовершеннолетних в военных конфликтах.

Международный день брачных агентств

Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал популярным.

С каждым годом количество клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на сайты в Сети.

Сейчас, в эпоху всеобщей занятости, брачные агентства, как маяки, помогают одиноким людям найти половинку. Тысячи людей с благодарностью могут сказать, что именно при помощи агентства обрели шанс любить, быть любимым, создать семью.

День прокладывания тропинок

Данный праздник придуман для тех, кто любит прокладывать новые дороги и искать пути. Сейчас неисхоженные дороги можно найти не только в горах или лесу, а еще между домами, в парках и скверах.

Праздник посвящен не столько новым тропинкам, сколько поиску новых направлений, что свойственно тем, в ком жив дух первооткрывателя.

В этот день у всех людей есть повод отправиться в небольшое путешествие, а также протоптать новые дорожки и тропинки в неизведанных местах.

Открыт Московский зоопарк

12 февраля 1864 года был открыт Московский зоопарк. Ученые-биологи Императорского общества акклиматизации растений и животных в Москве организовали первый в стране Зоологический сад на окраине города. В вольерах было 286 представителей местной фауны, животных сельского хозяйства. Во второй половине 1860-х годов император Александр II подарил зоосаду первого слона.

Входная плата шла на содержание зоосада. Ежегодное число посетителей в первые годы достигало десяти тысяч. Москвичи с удовольствием приходили в зоопарк.

В настоящее время Московский зоопарк — один из самых больших и старых зоопарков России. Его территория — 21,5 га. Здесь содержится более 15 тыс. экземпляров животных, которые относятся к 1243 видам и подвидам.

День рождения Светланы Безродной

Советская и российская скрипачка и дирижер Светлана Безродная родилась 12 февраля 1934 года в подмосковной Барвихе. В 1989 году она создала камерный «Вивальди-оркестр». Светлана Борисовна выступала в нем как солистка. В данный момент является художественным руководителем Государственного академического камерного «Вивальди-оркестра».

За время своей карьеры Безродная выступала с такими музыкантами, как Ю. Башмет, И. Ойстрах, Н. Петров, В. Третьяков, В. Фейгин, М. Яшвили, Д. Мажуков и др. Оркестр существует в наши дни и продолжает активно гастролировать.

В репертуаре коллектива более тысячи произведений — от классической музыки до эстрады и джаза. В 1996 году Безродной присудили звание народной артистки России.

Именины

В этот день именины отмечают Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Пелагея, Петр, Степан и Федор.