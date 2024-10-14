сегодня в 18:58

12 дворов привели в порядок в Рузском округе по программе комплексного благоустройства

В Рузском городском округе по программе комплексного благоустройства дворовых территорий привели в порядок 12 дворов за 2-3 кварталы 2024 года, сообщает пресс-служа администрации горокруга.

Работы выполнены на следующих территориях:

г. Руза, Северный микрорайон, дом № 5;

г. Руза, улица Федеративная, дома № 21, 23;

г. Руза, Микрорайон, дома № 1, 2, 3, 6, 7;

г. Руза, Микрорайон, дома № 11, 12, 13, 10;

г. Руза, улица Социалистическая, дом № 57,59;

п. Тучково, улица Заводская, дом № 1;

п. Тучково, улица Лебеденко, дома № 19, 19а;

п. Тучково, ул. Луговая, дома № 1, 2а, 3;

п. Дорохово, улица Московская, дом № 12а;

д. Кожино, дома № 16, 17, 17а, 20;

д. Нестерово, дома № 97, 98;

д. Поречье, дома № 5а, 5б, 5в.

В соответствии с требованиями закона «О благоустройстве в Московской области» на дворовых территориях должно присутствовать шесть обязательных элементов благоустройства: детские и спортивные площадки, озеленение и пешеходные дорожки, дворовое освещение, парковочные места, информационные стенды, зоны для сбора ТБО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.