12 детских игровых площадок модернизировали в Клину в 2025 году

Современную игровую площадку торжественно открыли сегодня, 2.09.2025 года в Клину на улице Мира у дома № 14. Новое пространство находится в сквере рядом с музыкальной школой. 450 квадратных метров с любовью и комфортом оборудованы для клинской детворы. В центре — городок со множеством различных элементов. А еще качели, карусели, песочница и многое другое. Игровое пространство обустроили по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все это пространство — для вас, дорогие наши ребята. Чтобы вы играли, развивались. Надеюсь, вам здесь понравится, и вы с удовольствием будете приходить сюда сами, с друзьями и с родителями», — сказала временно исполняющий полномочия главы г. о. Клин Инна Федотова.

Площадка быстро стала местом притяжения для всего города. Молодая мама Ксения Давыдова с дочкой приехали сюда из Клин-5. Дарине чуть больше годика, но девочка смело осваивает яркие, прочные конструкции.

«Площадка очень нравится ребенку. Несмотря на то, что девочка очень маленькая, с моей помощью она очень замечательно справляется со всеми испытаниями площадки», — сказала Ксения Давыдова.

Современный дизайн, качественные материалы. Детский комплекс обустроен по всем стандартам. На этом месте уже стоял детский городок. Но подошло время его менять. Детвора из соседних домов моментально облюбовала новое пространство.

«Я сейчас здесь гуляю с подругой. На новой площадке прикольные горки. Пока еще покаталась не на всем, но скоро попробую все-все-все», — поделилась девятилетняя клинчанка Варя Серова

В этом году в округе была запланирована замена 12-ти детских площадок. На 1 сентября на 11 из них работа завершена. А уже в ноябре будут открыты игровой и спортивный комплекс в Молодежном сквере на Бородинском проезде. Сейчас в муниципалитете формируют план на 2026.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.