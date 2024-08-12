12 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуется Международный день молодежи, а также свой праздник отмечают Военно-воздушные силы РФ.

Международный день молодежи

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Целью праздника является напоминание о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах.

Впервые он отмечался в 2000 году. В настоящее время в мире около половины населения составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. К 2030 году показатель составит 57%.

Ежегодно в День молодежи проходят праздничные мероприятия. К ним относятся разнообразные концерты, выставки, конференции, семинары, флешмобы, вебинары.

День Военно-воздушных сил России

Он отмечается с 2006 года. Этот праздник получил статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа военной службы и возрождению и развитию российских воинских традиций.

Военно-воздушные силы России создавались вместе с Красной Армией. Тогда данные силы были самыми эффективными и имели наибольшее количество самолетов. Сегодня ВВС РФ остаются важной частью армии страны и осуществляют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач.

Авиация ВВС включает в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию. А празднование дня военно-воздушных сил РФ ежегодно проводится в третье воскресенье августа. В этот день принято организовывать митинги, памятные мероприятия, награждения и концерты.

Заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией

В этот день в 1323 года в крепости Орешек (Ореховец) в истоке Невы великий князь Юрий Данилович и шведский король Магнус Эрикссон после 30-летней войны заключили Ореховский мир, который стал первым официальным мирным договором между Великим Новгородом и Швецией.

Это был первый договор Новгородской земли (в том числе и на Руси) о «вечном мире» с соседней страной. Раньше международные соглашения такого высокого ранга не заключались. При этом до конца XVII века, договоры о «вечном мире» заключались только со Швецией (в Тявзине и Столбове).

IBM выпустила первый персональный компьютер

12 августа 1981 года американская компания IBM Corporation представила первую модель персонального компьютера — IBM 5150, которая стала началом эпохи современных компьютеров.

Эта модель продавалась за 1565 долларов. Она была проста в использовании и занимала сравнительно мало места. В компьютере был процессор Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 мегагерца и предустановленной оперативной памятью 16 или 64 килобайт. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату.

За первый год компания продала более 130 тыс. таких ПК.

Именины

Именины в этот день отмечают Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.