12 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Международный день авиации и космонавтики и Международный день хомяка. А православные празднуют Лазареву субботу.

Международный день авиации и космонавтики

Это памятная дата, посвященная первому полету человека в космос. В России этот день был учрежден 9 апреля 1962 года и установлен указом президиума Верховного Совета СССР. Международный статус он получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо человечества.

Праздник отмечается на международном уровне. Он создан, чтобы напоминать, какой важный вклад космической науки и техники сделали люди.

Международный день хомяка

Это праздник для любителей милых и пушистых зверьков. 12 апреля хомячков принято угощать их любимой пищей, а также уделять животным внимание.

Хомяки — это подсемейство грызунов. Этих зверьков любят заводить не только в России, но и в США, а также в странах Западной Европы.

Самый крупный среди подсемейства — обыкновенный хомяк. Вес взрослой особи может достигать 400 граммов. Самый маленький — хомяк Роборовского. Его вес составляет всего лишь 10 граммов, а длина тела — 4-5 см.

Международный день осознанных сновидений

Осознанные сновидения снятся многим людям, но не все знают, что таким образом наш мозг отражает ситуацию реального время, воспоминания, стрессы или заботы. Иногда в осознанных снах можно получить ответы на волнующие вопросы.

Экспериментальное подтверждение того, что мозг может контролировать фантасмагорическую реальность в виде осознанного сновидения, получил в 1975 году парапсихолог Кейт Хирн из Великобритании.

Осознанные сновидения могут быть одним из способов лечения психических заболеваний, фобий и расстройств.

Лазарева суббота

Это день перед Вербным воскресеньем. Сегодня православная церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.

Воскрешение Лазаря считается одним из самых знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом. Это символ того, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, а также надежда на грядущее воскресение всех умерших.

В этот день в храмах на богослужении священнослужители облачаются в белые одежды, символизирующие божественный свет, вспоминают чудо воскрешения Лазаря, читают молитвы об усопших — в знак связи живых и ушедшими и веру в жизнь вечную.

Александр Невский одержал победу над немецкими рыцарями на Чудском озере

780 лет назад войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. Битва вошла в историю как Ледовое побоище.

Войско немцев включало 10-12 тыс. человек, русское — 15-17 тыс. На рассвете рыцари построились «клином» и по весеннему хлипкому льду Чудского озера двинулись на новгородцев. В кровопролитной битве победили русские войска.

В честь этой победы в стране также отмечается День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый.

День рождения писателя Александра Островского

Александр Островский родился в 1823 году в Москве в семье чиновника, который к концу жизни заслужил титул потомственного дворянина. Все его детство и часть юности прошли в самом центре Замоскворечья. Именно здесь сформируются типажи, которые Островский впоследствии воспроизведет в своих комедиях.

Не окончив университетский курс юриста, будущий писатель поступил на службу писцом, где продолжал наблюдения над знакомыми ему с детства замоскворецкими типажами.

В 1849 году была готова комедия «Свои люди — сочтемся!», принесшая признание автору. Вдохновленный успехом и признанием, Островский каждый год писал одну, а иногда несколько пьес, создав целый «театр Островского», включающий 47 пьес различных жанров.

Именины

В этот день именины отмечают Захар и Иван.