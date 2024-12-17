160 лет со дня героического сражения в русской военной истории

В конце ноября 1864 кокандский мулла Алимкул с 10-тысячным войском выступил из Ташкента и двинулся к крепости Туркестан. Конечной целью была атака на русские поселения Семиречья.

Когда комендант Туркестана узнал, что в степи бродят головные дозоры кокандцев, он выслал на разведку сотню уральских казаков есаула Василия Серова.

Отряд под командованием Серова состоял из двух офицеров, пяти урядников, 98 казаков, кроме того к сотне придано четыре артиллериста, фельдшер, обозный и три посыльных казаха.

От встречных киргизов Серов узнал, что селение Икан, которое находится от Туркестана в 25 км, уже занято каким-то отрядом. 4 декабря сотня двинулась на разведку, и возле Икана казаки неожиданно наткнулись на главные силы кокандской армии.

Среди уральцев были бойцы, которые участвовали еще в обороне Севастополя и первых походах в Туркестан. В течение трех дней, оставшись без пищи и воды, уральцы держали круговую оборону. Отбили десятки атак. Им удалось подбить лошадь под самим Алимкулом.

Утром 6 декабря кокандцы пошли в атаку с трех сторон. Казаки, не спавшие трое суток, отбивают четыре атаки подряд. Затем Серов командует уральцам встать в каре и идти на прорыв.

По итогам трехдневного боя иканская сотня потеряла больше половины личного состава.

«О подвиге казаков нет упоминаний в учебниках. Памятника подвигу Иканской сотни в России нет. Нет и улицы, названной в честь подвига. Однако, память о подвиге живет, вопреки всему», — написал в своем Telegram-канале журналист Андрей Медведев.