1,1 тыс звонков по вопросам ветеринарии поступило в единый кол-центр Подмосковья

За прошлый месяц специалисты горячей линии обработали свыше 1,1 тыс. обращений от жителей Подмосковья, большая часть из которых касалась терапевтической и хирургической помощи, а также процедур чипирования, вакцинирования, стерилизации и кастрации. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На базе государственных ветеринарных станций оказывается полный спектр услуг, включая вакцинацию, прием профильных врачей и лабораторные исследования. На приеме ветеринар расскажет об особенностях породы, составит график вакцинации и при необходимости план лечения. Записаться в ближайшую ветклинику можно одним из удобных способов: на сайте региональных государственных услуг или по телефону единого регионального колл-центра по номеру +7 (495) 668-01-25.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.