11 школьников из Подмосковья получили медали за мужество

«Мы с другом отдыхали летом, купались. И с нами была младшая сестра моего друга. Он отошел попить, а я нырял, и пока я был под водой девочка упала в бассейн — она хотела достать из него мячик. Я увидел, что сестра начала тонуть, но я хорошо плаваю, поэтому сразу бросился к ней и вытащил из воды», — рассказал Даниил Шоркин, ученик пятого класса образовательного комплекса № 2 в Пушкинском г. о.

Константин Ермолаев и Артем Скворцов из седьмого класса воскресенского лицея № 23 этой весной увидели возгорание сухой травы и не дожидаясь приезда пожарных начали тушить пожар своими силами. А ребята из Люберец помогли ликвидировать пожар в лесу. Девятиклассники из Островецкой школы Николай Соловьев и Марк Аблаев оперативно позвонили в службу 112, а после приезда пожарных продолжали помогать, передавая им тяжелые ранцы с водой.

Наиг Мамедов и Джавидан Алиев из образовательного центра «Флагман» в Одинцово эвакуировали пострадавшего при пожаре в марте этого года. Ребята увидели, как из окна дома идет дым, и начали предупреждать жильцов об опасности. На 18 этаже они обнаружили мужчину без сознания, вынесли его из подъезда, вызвали медиков и оказали пострадавшему первую помощь. А Алена Кузнецова и Диана Сливянчук из домодедовской гимназии № 5 обнаружили возгорание у себя дома и, сообщив о происшествии в Единую диспетчерскую службу, начали тушить огонь своими силами.

Пятиклассники Роман Левченко и Алексей Марущак из Хотьковской школы № 1 в Сергиево-Посадском городском округе спасли женщину, которой стало плохо на железнодорожных путях. Подростки помогли ей покинуть опасный участок, что позволило избежать трагедии.

Ранее медаль «За проявленное мужество» также получил Амир Абачев из домодедовской школы № 9. Его наградили в Совете Федерации накануне Дня народного единства. Семиклассник спас ребенка, выпавшего из окна. Он увидел, как ребенок падает, мгновенно среагировал, подбежал и поймал его на руки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.