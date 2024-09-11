11 сентября на большей части Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности

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10 сентября на территории гослесфонда Московской области произошли три пожара: два — в Ступинском участковом лесничестве (филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес») в 0.3 км от поселка Белопесоцкий г. о. Ступино на площадях 0.01 и 0.02 га и в Домашевском участковом лесничестве (Клинский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 4 км от поселка Копылово г. о. Клин на площади 0.02 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 10 единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

11, 12 и 13 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — V класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 25-26 градусов, ночью — 15-17 градусов. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков, в четверг, 12 сентября возможны локальные ливни.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.