11 производителей приборов учета воды обсудили в Мытищах вопросы сотрудничества

сегодня в 11:27

Одиннадцать компаний‑производителей приборов учета воды и тепла обсудили в подмосковных Мытищах возможности сотрудничества, заседание ассоциации «Метрология энергосбережения» прошло при участии союза промышленников и предпринимателей Мытищ, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Встречающей стороной стала компания «Тепловодомер», которая уже 30 лет производит приборы учета в нашем округе.

Всего в мероприятии приняли участие 11 компаний из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Чистополя (Республика Татарстан). Основной темой встречи стало обсуждение возможностей для кооперации в сфере производства приборов и систем учета.

«Поскольку технические и производственные возможности у компании разные, в совместных проектах участники встречи видят хорошие перспективы по импортозамещению, развитию высоких технологий, за которыми будущее приборного учета», — рассказал председатель союза промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи Юрий Казанов.

На встрече обсудили ряд законодательных инициатив, которые могли бы стать поддержкой для бизнеса. В частности, предоставление земельных участков под производственные цеха, промышленной ипотеки и др.

Во второй части встречи участники оценили работу приборов учета в индивидуальном тепловом пункте, ОДС Мытищинской теплосети, а также производственную линию группы «Тепловодомер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.