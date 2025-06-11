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11 нелегалов привлекли к ответственности по итогам рейда в Подмосковье

В Мытищах прошли профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно с народными дружинниками проверили места массового проживания иностранных граждан в поселках Нагорное и Вешки, а также территорию вблизи магазинов «Ашан» и «Лемана Про». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.

Всего было проверено 407 граждан. По результатам:

11 человек привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ по статье 18.8 КоАП РФ;

выявлено 2 иностранных гражданина с признаками фиктивной постановки на учет.

Регулярные рейды позволяют создавать устойчивую систему профилактики нарушений законодательства. Поскольку вопрос поддержания общественного порядка также остается актуальным, народные дружины Московской области совместно с правоохранительными органами регулярно выходят на патрулирование территорий и участвуют в совместных профилактических мероприятиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет», — сказал Воробьев.