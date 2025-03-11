11 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональными праздниками поздравляют сотрудников органов наркоконтроля России и частных охранных агентств. Также в этот день в 2020 году ВОЗ объявил о пандемии коронавирусной инфекции.

День начала пандемии Covid-19

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Заболевание появилось в Китае в 2019 году. После объявления пандемии в мире срочно начали уделять внимание мерам противоэпидемического характера. В их число вошли карантин, закрытие авиасообщения, введение локдаунов и прочее.

Для профилактики и своевременного выявления заболевания разработали тесты. Благодаря им можно диагностировать инфекцию и определять наличие антител в организме.

Помимо этого, пандемия в очередной раз напомнила гражданам о санитарных нормах, которые известны всем. Это влажная уборка, мытье рук с мылом, обработка антисептиками. Мерами профилактики в борьбе с Covid-19 стали ношение масок и перчаток.

День работника органов наркоконтроля России

Профессиональный праздник начали отмечать в 2008 году по указу президента РФ. Дату выбрали неслучайно, поскольку в этот день в 2003 году по указу российского лидера было появилось специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков. Его сформировали на базе ФСКН страны.

Ведомство занимается эффективной реализацией мер по организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Также его деятельность направлена на четкую работу в сфере профилактики наркомании. Еще служба занимается борьбой с наркобизнесом, контролем и надзором в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

День сотрудников частных охранных агентств в России

В 1992 году в РФ был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». В честь этой даты сотрудники охранных агентств и частные детективы учредили собственный профессиональный праздник. Своим могут считать этот праздник и частные детективы.

По статистике, большая часть охранников — бывшие сотрудники ОВД и отставные военнослужащие. Также в эту профессию приходят люди, работавшие прежде в органах госбезопасности и других правоохранительных структурах. Подавляющее большинство сотрудников охраны в РФ — мужчины. Женщины-охранники работают в основном на социальных и образовательных объектах.

Всемирный день водопровода

Ежегодно этот памятный день было решено праздновать в 2010 году. Он направлен на то, чтобы люди со всего мира задумались о рациональном использовании воды, ее экономии и правильном использовании.

Праздник был учрежден Всемирным сантехническим советом и подчеркивает важность профессии в повседневной жизни.

День Ромео и Джульетты

По сюжету 11 марта 1302 года были обручены Ромео и Джульетта, двое молодых людей с трагичной историей любви, которая известна многим по произведению Уильяма Шекспира.

Отношениям молодой пары не суждено было достичь счастливого финала. Родители Джульетты решают выдать ее за красивого и знатного князя Париса. До встречи с Ромео она покорно соглашается с их волей. Но знакомство с Ромео из враждебного ее родственникам клана и вспыхнувшее чувство заставляет Джульетту начать противиться желанию родителей, наполняя решимостью и отвагой.

Случайность и чувства в итоге приводят к трагедии, которая поставила финальную точку во вражде двух знаменитых кланов Вероны — смерть молодых людей примиряет семьи Монтекки и Капулетти.

Именины

Сегодня именины празднуют Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян и Сергей.