11 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня свой профессиональный у полицейских, работающих в метро, а также с праздником поздравляют всех матерей. Еще 11 мая можно провести на свежем воздухе, отмечая День любви к природе.

Международный день матери

Он отмечается во второе воскресенье мая. В 2025 году праздник выпал на 11 мая. Этому дню уже свыше 100 лет. Он распространен во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии.

В 1907 году американка Анна Джарвис выступила с инициативой чествования матерей в память о своей маме, которая преждевременно ушла из жизни. Она писала письма в госучреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.

День матери — один из самых трогательных праздников, потому что все люди с детства и до последних дней несут в душе единственный и неповторимый образ мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что.

День полиции по охране метрополитена

В этот день в 1935 году в соответствии с приказом Народного комиссара внутренних дел СССР был создан Отдельный дивизион милиции по охране метрополитена. В дивизион были отобраны только грамотные, статные, с хорошей строевой выправкой и ответственным отношением к службе милиционеры. В их обмундирование входили хромовые сапоги и белые перчатки.

На сегодняшний день УВД на Московском метрополитене является самостоятельным территориальным органом МВД РФ. Под круглосуточной охраной находятся все объекты городской подземки.

День любви к природе

Этот праздник был учрежден для привлечения внимания общества к проблемам окружающего мира.

Загрязнение воздуха, воды и почвы негативно сказывается на состоянии биосферы. Экологические проблемы отражаются не только на человеке, но и на животных и растениях, приводя к их вымиранию. Каждый год Красная книга пополняется новыми видами флоры и фауны, находящимися на грани исчезновения.

День любви к природе призывает не только задуматься о защите окружающего мира от антропогенного воздействия, но и насладиться гармонией окружающей среды.

Березосок

В народном календаре 11 мая отмечается праздник Березосок. Именно в этот день на Руси начинали собирать и заготавливать впрок березовый сок.

По повериям, самый вкусный и целебный сок находится в верхних ветках дерева — им можно вылечить любого больного. В туманный или дождливый день сок старались не заготавливать — от такого напитка пользы мало.

С помощью березового сока выхаживали больных с цингой, отеками, фурункулезом, артритом, подагрой и лихорадкой. Употребляли его и в качестве мочегонного средства.

В наше время врачи рекомендуют пить березовый сок три раза в день как противовоспалительное средство.

День основания Американской академии киноискусств

11 мая 1927 года считается датой основания Американской академии киноискусств, которая затем учредила премию «Оскар». Создать ее решил самый известный и богатый голливудский продюсер того времени Луис Барт Майер.

Первым президентом академии стал Дуглас Фербенкс, который и предложил учредить приз для выдающихся достижений кинематографа — «Награду академии за заслуги». Она затем стала называться «Оскар».

В наши дни премия ежегодно вручается в различных областях кино по 23 основным номинациям.

Основана фирма грампластинок «Мелодия»

Всесоюзная фирма граммофонных пластинок министерства культуры СССР появилась в 1964 году. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей.

«Мелодия» руководила творческими и промышленными предприятиями и организациями, которые записывали, изготовляли и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты.

В ее составе были и творческие студии. Они действовали в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате и Ташкенте.

День рождения художника Сальвадора Дали

Один из самых известных представителей сюрреализма появился на свет в 1904 году в испанском городе Фигерасе (Каталония). Он утверждал, что был гениальным уже в чреве матери. Сохранился отличный пейзаж, который он написал в 6 лет, а в 14 лет состоялась персональная выставка Дали в муниципальном театре Фигераса.

Пытаясь найти собственный стиль, Дали в конце 1920-х годов создает ряд работ и примыкает к группе сюрреалистов.

Начав самостоятельную дорогу в живописи, художник принялся бороться со здравым смыслом. Помимо того, что Дали безостановочно писал свои фантазии, он вел себя крайне эпатажно. Он был живописцем, графиком, скульптором, режиссером и писателем. Все свои работы Дали завещал Испании.

Именины

В этот день именины отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим.