11 куб м мусора собрали возле пруда в Подольске в ходе акции «Вода России»

В подмосковном Подольске волонтеры и активисты очистили от мусора берег пруда в деревне Сертякино в ходе федеральной акции «Вода России». Всего собрали 11 куб. м мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время очередной акции объединилось около 70 волонтеров, представителей подрядных организаций и общественников, Совете депутатов городского округа Подольск.

«Ранее подольчане уже привели в порядок берега рек Шепчинка и Гвоздянка. В этом году мы собрали больше 20 кубометров мусора с берегов наших водоемов в рамках федерального проекта «Вода России». Вместе сделаем Подольск чище. Спасибо всем за участие!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Собранный бытовой мусор в мешках поместили в специальный контейнер для последующего вывоза и утилизации.

В текущем году в Подмосковье запланировано проведение порядка 130 подобных акций. На сегодняшний день провели более 90 мероприятий, в результате которых расчищено около 115 км прибрежных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.