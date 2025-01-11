11 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День заповедников и национальных парков, Международный день «спасибо», День молока и Страшный день.

День заповедников и национальных парков

Каждый год 11 января отмечается эта дата. Речь идет об особо охраняемых природных территориях, которые являются единственным способом сохранить часть дикой природы и животного мира. Впервые дату отметили в 1997 году.

11 января выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России появился первый государственный заповедник — Баргузинский. Его целью было сохранение баргузинского соболя и других животных на Байкале. Сегодня в России насчитывается почти 13 тысяч ООПТ разных значений и уровней.

Международный день «спасибо»

Одна из самых «вежливых» дат в году. Все больше стран присоединяются к его празднованию. Молодежь устраивает флэшмобы и акции. Они пишут на плакатах «спасибо», благодарят друг друга.

Считается, что русское слово «спасибо» появилось в XVI веке. Также издавна в народе существует мудрое поверье — не стоит благодарить людей в состоянии раздражения. А эта дата может стать еще одним поводом сказать спасибо близким и родным.

День молока

Дата посвящена первым поставкам молока в США в стеклянных бутылках. Это произошло в 1878 году. В 1863 году была изобретена пастеризация, которая позволила дольше хранить молоко, а в 1884 году появилась и стеклянная бутылка для этих целей. На сегодня Америка и Австралия являются крупнейшими экспортерами молока и молочных продуктов.

Этот день можно провести с большим стаканом молока. Можно сделать собственный сыр, пригласить друзей на чашечку горячего какао.

Страшный день

По старому стилю эту дату отмечали 29 декабря. Этот день назвали так из-за поверий, что именно тогда особенно неистовствовала нечистая сила. Предки старались уберечься от нее. Для этого с Красной горки приносили колья, которые были оставлены там накануне, и складывали их во дворе. Старики клали сверху солому, а знахарки разжигали костер. Огонь уносил все болезни и беды.

Особенно тщательно нужно было оберегать детей — заботиться о них и читать молитвы. Также было принято загадывать интересные загадки. Пока родители занимались детьми. Молодежь проводила время на посиделках.

Именины

Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Наталья, Фаддей.