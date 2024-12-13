11 детских игровых площадок обновили в Луховицах по народной программе ЕР

В городском округе Луховицы за текущий год установлено 11 детских площадок. Работы выполнялись по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и по народной программе партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба председателя совета депутатов городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Геннадия Воронина.

Два больших комплекса площадью 300 и 450 кв. метров, соответственно, появились в поселке Фруктовая и деревне Головачево. Это два больших игровых городка с горками, качелями и мягким противоударным покрытием.

«Что было, и что стало — небо и земля. У меня двое маленьких детей, и площадка превзошла наши ожидания. Здесь и спортивный комплекс для подтягиваний, и горка для маленьких деток, плюс домик и качели. Ребята в восторге. Намного лучше и современнее, чем было», — поделилась мнением жительница деревни Головачево Екатерина.

Девять площадок по округу сделаны, как часть комплексного благоустройства дворовых территорий. Пять комплексов из них установлены в черте города Луховицы: у домов № 145 и 147 на улице Пушкина, 18 и 19 на улице 50-летия Комсомола, 18 на улице Мира, в микрорайоне Молодежный-3 и на втором Пушкинском переулке.

Еще новые игровые элементы появились у домов № 2, 4 и 6 на улице Школьной в селе Матыра, с 7 по 9 на улице Луговой в поселке Орешково, у домов № 5, 7 и 8 на улице Околопрудной в деревне Лисьи Норы. Еще одна площадка установлена у нечетных домов с 19 по 35 на улице Новой в поселке Белоомут.

«По каждой детской площадке был запрос от жителей, поэтому эти просьбы были включены в Народную программу партии «Единая Россия». Комплексы делались по новым стандартам оснащения и безопасности. Они оборудованы ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными и эргономичными игровыми элементами. Еще на детских площадках установлены скамейки и урны», — отметил председатель совета депутатов городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Геннадий Воронин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.