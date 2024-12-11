11 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный день гор, Международный день танго, День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма и День памяти священномученика митрополита Серафима.

Международный день гор

Праздник установили по решению Генассамблеи ООН в январе 2003 года, но он был учрежден еще раньше — в 1992 году. В этот день международное сообщество организовывает мероприятия, которые призваны обратить внимание на проблемы горных регионов планеты. По всему миру проводятся лекции, семинары, симпозиумы, ярмарки.

Горы занимают почти одну четвертую поверхности суши. Они не только продвигают экономическое развитие, но еще и являются домом для 15% населения планеты. А еще горы — это заповедник для уникальных видов животных и растений, а также источник воды для всех основных рек Земли.

Международный день танго

Этот зажигательный праздник отмечается в день рождения аргентинского актера и певца, «Короля танго» — Карлоса Гарделя. Танго — это танец противоборства между мужчиной и женщиной. В нем заключены всевозможные чувства, в том числе ревность, любовь, страсть и ненависть. Особенно важно — умение партнеров чувствовать друг друга.

В 2009 году ЮНЕСКО внесло танго в список нематериального культурного наследия человечества. Считается, что танец появился в портовых пригородах Буэнос-Айреса, где в XX веке сплелись культуры многих стран мира. Настоящую популярность танго обрел с помощью Гарделя, который представил его Парижу.

День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма

Это памятная и важная дата Республики Крым, которая отмечается с 2004 года. Традиционно траурные мероприятия проводят на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Здесь в 1941 году во время ВОВ начали расстрелы евреев, крымчаков цыган и советских моряков. Всего фашисты уничтожили более 18 тысяч человек.

Трасса — одно из 70 мест, где немцы устраивали подобные расстрелы. Мемориал жертвам установлен недалеко от Симферополя на месте концлагеря «Красный», где погибли около 15 тысяч человек, в том числе множество детей.

День памяти священномученика митрополита Серафима

Священномученик Серафим в миру носил имя Леонида Михайловича Чичагова. Он родился в семье военного и принадлежал к именитому дворянскому роду. После возвращения с Балканской войны познакомился с праведным Иоанном Кронштадтским и стал его духовным чадом. Священнический сан он принял в 1893 году. Через пять лет, после смерти жены, принял монашеский постриг с именем Серафим.

В 1921 году он был в сане митрополита, когда его сослали в Архангельскую область. Был уволен на покой от церковных дел в 1933 году. Последние годы священномученик жил под Москвой. Его арестовали в 1937 году, на носилках доставили в тюрьму, а 11 декабря расстреляли. Образ Спасителя, нарисованный преподобным Серафимом, хранится в московском храме Илии пророка.

Именины

В этот день свои именины отмечают Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.