11 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют строителей. Также можно сходить в лес на тихую охоту, отмечая День белого гриба.

День строителя

Отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа. Его начали праздновать с 1956 года.

Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились на Руси и в других странах. Развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий. Появление городов и сел, школ и детсадов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников стройотрасли.

В этот день проходят торжественные встречи строителей, концерты для работников данной отрасли, с вручением госнаград лучшим из них и чествованием ветеранов.

День белого гриба

Этот день посвящен одному из самых популярных и ценных видов грибов — белому грибу.

Считается, что самые вкусные белые растут в елово-березовых лесах, а собранные в сосняках не имеют сильного аромата. Белые грибы являются не только вкусными, но и полезными. Они богаты витаминами и минералами. Еще в них содержатся бетаины, которые участвуют в обмене веществ и укрепляют стенки сосудов.

Однако грибникам надо помнить, что у белого гриба есть опасный двойник — желчный гриб или горчак, который очень похож по внешнему виду, но имеет горький вкус. Он применяется в фармакологии и является желчегонным средством.

Основан монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой

687 лет назад Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, который позднее стал Троице-Сергиевой лаврой.

Сергий и его брат Стефан 11 августа 1337 года, по данным летописей, основали монастырь недалеко от Радонежа (ряд исследователей считают годом основания монастыря — 1342 год). Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания.

В XIV–XVII веках монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый — автор Жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Палицын, живописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, резчик Амвросий.

Открыт аэропорт Шереметьево

В этот день в 1959 году лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на московском аэродроме Шереметьево, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. Эта дата считается днем рождения воздушной гавани.

1 июня 1960 года из Шереметьева вылетел первый международный рейс Москва — Шенефельд.

C июня 2019 года аэропорт носит имя поэта Александра Пушкина, это решение было принято годом ранее в рамках конкурса «Великие имена России».

Именины

Именины 11 августа отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман и Серафима.