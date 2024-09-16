11 аспирантов набрали в исследовательский центр животноводства в Подольске

В исследовательском центре животноводства — ВИЖ им. Л. К. Эрнста в Подольске завершились вступительные испытания поступающих на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Всего к зачислению рекомендовали 11 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все они продемонстрировали наилучшие знания по специальной дисциплине и набрали большое количество баллов. В этом году средний конкурс составил 1,5 человека на место.

Прием вели по четырем специальностям:

1.5.5 Физиология человека и животных;

1.5.7 Генетика;

4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства;

4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных.

Ранее в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста магистранты МГАВМиБ — МВА им. К. И. Скрябина приступили к обучению по программе «Биоинформационный анализ молекулярно-генетических данных», реализуемой в сетевой форме совместно с ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.