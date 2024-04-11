11 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

11 апреля отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день анимешника и День домашних животных в России.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Событие учредила Всемирная организация здравоохранения. Дата выбрана не случайно — 11 апреля в 1755 году родился доктор Джеймс Паркинсон, который открыл эту болезнь. Цель этого дня — информировать о симптомах и последствиях недуга.

Акции, которые проводят в эту дату, получили широкое распространение и поддержку социальных и медицинских учреждений по всему миру. Во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона награждают лучших врачей, проводят лекции, семинары, конференции. Благотворительные фонды собирают деньги для страдающих недугом, а по телевидению транслируют передачи о болезни.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата учреждена ООН, чтобы почтить память миллионов людей, которые стали жертвами чудовищных убийств и экспериментов в фашистских концлагерях в период Второй мировой войны. День выбран не случайно — 11 апреля 1945 года состоялось восстание узников «Бухенвальда».

В мероприятиях принимают участие освобожденные узники, политические партии, общественные деятели, благотворительные фонды, сотрудники музеев, историки и исследователи. Они возлагают цветы к мемориалам, устраивают просветительские лекции, собирают деньги для узников.

Всемирный день анимешника

Этот неофициальный праздник посвящен японской анимации. Его цель — популяризация аниме и развитие японской культуры. В этот день ее поклонники собираются по всему миру, устраивают конкурсы, представления, флешмобы, показы фильмов. Они одеваются в образы героев жанра и обмениваются подарками.

Чаще всего любители аниме дарят друг другу постеры, комиксы, сувениры и даже русско-японские словари. Часто проводятся конкурсы на лучший косплей. Победителя выбирают путем зрительского голосования.

День домашних животных в России

Этот праздник отмечается ежегодно и призван привлечь внимание к бедственному положению приютов. Также это прекрасный повод отметить радость, которую приносят животные в жизнь человека.

Лучший способ провести этот праздник — взять питомца из приюта и подарить ему новую жизнь, а еще поддержать благотворительные фонды или стать волонтером. Можно также побаловать лишним лакомством тех животных, которые уже живут в доме. Все мероприятия, сборы и акции в этот день призваны обратить внимание общества на проблемы братьев наших меньших.

Именины

Свои именины в этот день отмечают Ян, Филипп, Остап, Потап, Марк, Михаил, Иван и Кирилл.